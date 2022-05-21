المفارز الجوالة للحشد الشعبي تؤمن موسم الحصاد في سلة “خبز ديالى”

2022/05/21 | 13:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، السبت، عن قيام المفارز الجوالة بتأمين موسم الحصاد في سلة خبز ديالى.

وقال العزاوي ان” الحشد الشعبي قام بتأمين موسم الحصاد في ناحية العظيم وقراها( 65كم شمال بعقوبة) والتي تعد سلة الخبز في ديالى من خلال نشر مفارز جوالة لحماية الحاصدات على مدار 24 ساعة لمنع اي عمليات استهداف مباشرة لها”.

واضاف العزاوي،ان” اكثر من 40 الف دونم من محصول الحنطة يجري تامين حصادها بالوقت الراهن من قبل مفارز الحشد الشعبي”، مبينا ان “جهود الحشد امنت ارواق اكثر من 1000 اسرة فلاحية في العظيم وقراها”.

واشار الى ان “خطة الحشد الشعبي ستبقى مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد ونقل الحنطة الى مراكز التسويق من اجل منع اي مخاطر تهدد موسم الحصاد وتعطي رسائل طمانة للاهالي”.

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