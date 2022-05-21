مسؤول عراقي في وزارة التربية يحصل على ميدالية ذهبية من منظمة الالكسو في تونس

2022/05/21 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت المنظمه العربيه للتربيه والثقافه

والعلوم ( الالكسو ) في تونس ميدالية

ذهبية لمسؤول في وزارة التربية

العراقية

وبحسب بيان للمنطمة العربية اطلعت

عليها وكالة نون الخبرية فقد تم تكريم

السيد حسنين فاضل

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