احذروا التطرف الزاحف على المجتمع . - سعيد الكحل

2022/05/21 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل شكلت قضية التلميذة التي منعتها إدارة مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة الدار البيضاء من حضور حصصها الدراسية المقررة بسبب ما اعتبرته الإدارة لباسا "مخلا بالآداب" ، حدثا يبدو بسيطا وهامشيا ،لكن في الواقع يظل حدثا جوهريا لاعتبارات عدة أهمها : 1 / إن المؤسسة التعليمية تشتغل ضمن القوانين الجاري بها العمل ، والتي يؤطرها الدستور الذي يتبنى صراحة قيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وفي مقدمتها حقوق ......





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