الانبار تعلن اكتشاف اكبر 3 حقول للغاز في المناطق الغربية

2022/05/21 | 14:26 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، السبت، ان شركة الاستكشافات النفطية اكتشفت 3 حقول للغاز تعد من اكبر الحقول المكتشفة في المناطق الغربية.

وقال العبيدي ان ” شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط اكدت انها اكتشفت خلال الفترة الحالية اكبر 3 حقول جديدة للغاز في مناطق عجيرشه وام البواطي ووادي المرعبدية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ، وتعد الحقول المكتشفة من اكبر حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرا “.

واضاف ان” عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة فاق جميع التوقعات حيث اثبت المسوحات ان المناطق الغربية تطفو على بحيرة من النفط والغاز”، مؤكدا الايام القليلة المقبلة ستشهد المناطق الغربية عمليات تنقيب جديدة عن حقول النفط والغاز بعد اكتشاف العديد من حقول النفط والغاز غير مسجلة في وزارة النفط”.

وأوضح العبيدي، ان “وزارة النفط سوف ترسل في غضون الايام القليلة المقبلة فرق زلزالية جديدة للمباشرة بعمليات استكشاف حقول اخرى جديدة غير مؤشرة لدى الوزارة المعنية”.

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