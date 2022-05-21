الطاقة النيابية: إنهاء ملف أزمة الكهرباء يتوقف على ثلاثة عوامل

2022/05/21 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الطاقة النيابية، اليوم

السبت، عن الاستعدادات لتوفير الكهرباء

خلال موسم الصيف، فيما كشفت عن ثلاثة

إجراءات لإنهاء ملف أزمة الطاقة في

العراق.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة داخل

راضي، إن "وزا

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