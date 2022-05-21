رئيسة هيئة الاستثمار: كربلاء المقدسة أقل المحافظات تلكؤاً بالمشاريع

2022/05/21 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة هيئة الاستثمار سها داود

النجار، اليوم السبت، أن محافظة كربلاء

المقدسة تعد من أقل المحافظات تلكؤاً

بالمشاريع.

وقالت النجار، خلال زيارتها الى محافظة

كربلاء المقدسة ولقائها المحافظ نصيف

الخطا

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