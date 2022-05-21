محنة الدستور والمحكمة الاتحادية في العراق

2022/05/21 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

يعد الدستور قانون أعلى يقوم على تحديد

القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام

حكمها، وشكل حكومته، وتنظيم سلطاته

العامة،

أهمية الدستور للدستور في الدولة أهمية

كبيرة، هي:

1 - من الن

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