بالجدول.. تسجيل 2452 جريمة ابتزاز الكتروني في 15 محافظة خلال شهرين

2022/05/21 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت احصائية رسمية اليوم السبت، عن تسجيل 2452 جريمة ابتزاز الكتروني في 15 محافظة خلال شهرين.

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تسجيل 2452 جريمة ابتزاز الكتروني في 15 محافظة خلال شهرين أولاً على ايرث نيوز.

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