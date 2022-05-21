الدولة العميقة .. ابداعات الدراما العراقية- ميادة حمزة الحسيني

2022/05/21 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة حمزة الحسيني الدولة العميقة، عمل درامي فخم شكل مفاجأة كبيرة للمشاهد العراقي وفارق كبير في تقدمه على كل ما يعرض في شاشات التلفاز العراقي عمل يستحق الدخول وبقوة والفوز في سباق الدراما الرمضانية العربية وليست العراقية فقط .استطاع المخرج ومدير التصوير وكل كادر العمل ان يحول كلمات الكاتب الى عمل حقيقي وواقعي ويستحق […]

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