ادعى أنه فتاة وابتزه جنسيا.. مراهق ينتحر والسلطات تنبه الأهالي

2022/05/21 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحر مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا بعد ساعات من تعرضه للخداع.يقول مكتب التحقيقات الفدرالي الـFBI إنه جزء من زيادة مقلقة في حالات "الابتزاز الجنسي".إليكم تفاصيل ما حدث.

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