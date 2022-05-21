نيجرفان بارزاني يزور السليمانية غداً.. والسبب؟

2022/05/21 | 14:39 - المصدر: وكالة خبر

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كشف مصدر سياسي، السبت، عن عزم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، زيارة محافظة السليمانية غداً، لإجراء مباحثات سياسية تتعلّق بتوحيد وجهات النظر داخل البيت الكردي.

وقال المصدر، إن “رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني يعتزم إجراء زيارة إلى محافظة السليمانية يوم غد الاحد”، وذلك على وقع تصاعد حدة الانسداد السياسي.

وأضاف المصدر أن “زيارة بارزاني هدفها الاجتماع مع الاطراف السياسية هناك والتباحث حول ملفات عدة وتقريب وجهات النظر داخل البيت الكردي”.

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