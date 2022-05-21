مقترح نيابي للحكومة لتسمية شوارع وساحات تخلّد اعمال مظفر النواب

2022/05/21 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

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اقترحت لجنة الخدمات والأعمار النيابية، اليوم السبت، على للحكومة لتسمية شوارع وساحات تخلد اعمال مظفر النواب

وقال رئيس اللجنة محما خليل في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "سيتم تقديم مقترح من اللجنة إلى رئاسة مجلس النواب لارساله إلى الحكومة الاتحادية لغرض تسمية شوارع وساحات لتخليد أعمال الشاعر الراحل مظفر النواب.

واضاف ان "الشاعر قدم أعمال شعرية رائعة كان لها الصدى الكبير في نفوس قرائه ومعجبيه في مختلف أنحاء البلاد والدول العربية محليا ودوليا"، مشددا على" ضرورة تخليد وإبراز الدور الإبداعي لهذا الشاعر المبدع الذي خسرته الساحة الشعرية في العراق والوطن العربي".

واكد خليل على "ضرورة استذكار هذه القامات وتسليط الضوء على جزء من أعمالهم الخالدة أمام الشعب الأجيال القادمة لتكون حاضرة بيننا ونجعلها نبراسا والهاما فكريا وروحيا تدفعنا لإنجاز ما يتطلع له أنباء شعبنا المحروم من الخدمات والأعمار منذ سنوات طويلة حتى اليوم، مشيرا إلى أن" لجنة الخدمات ستضع منهاجا فاعلا في الرقابة والإصلاح والتطوير في قطاع الخدمات والأعمار لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد ".

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