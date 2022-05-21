ارقام مقلقة!.. احصائية قضائية لحالات الابتزاز الالكتروني في العراق خلال شهرين

2022/05/21 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت رابطة القضاة العراقيين، اليوم السبت، الإحصائية الخاصة بجرائم الابتزاز الالكتروني، الواردة ضمن إجابات رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية، من الفترة من 2 كانون الثاني العام الحالي، الى 31 اذار منه.

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