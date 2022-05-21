2022/05/21 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح مصدر مطلع، اليوم السبت، سبب زيارة بارزاني الى السليمانية غداَ الأحد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيزور السليمانية، يوم غد الاحد، للاجتماع مع الاطراف السياسية والتباحث حول ملفات عدة وتقريب وجهات النظر بين مكونات البيت الكردي".

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