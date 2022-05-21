2022/05/21 | 14:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bwr-LjbpUaQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطت يده أشـعارا عكست نبض المُعذبين || مقتطفات من حياة الشاعر الراحل "مظفر النواب") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطت يده أشـعارا عكست نبض المُعذبين || مقتطفات من حياة الشاعر الراحل "مظفر النواب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).