2022/05/21 | 14:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالدموع و الأحزان ... الآلاف يشيعون صاحب "الريل وحمد" و"البنفسج " .. الشاعر الكبير مظفر النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HuyWjhyoTyY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالدموع و الأحزان ... الآلاف يشيعون صاحب "الريل وحمد" و"البنفسج " .. الشاعر الكبير مظفر النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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