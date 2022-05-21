مصدر: تسجيل حالات تسلل لقيادات داعشية من مخيم الهول الى العراق  

2022/05/21 | 14:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اقر مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، السبت، تسجيل حالات تسلل لقيادات بتنظيم “داعش” الاجرامي اثناء عملية عودة الاسر النازحة من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بأن عمليات تسلل لقيادات داعشية سجلت […]

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