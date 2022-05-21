العراق.. مقتل 5 أشخاص جراء غارة تركية في السليمانية

2022/05/21 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى قصف تركي على قضاء جمجمال جنوبي محافظة السليمانية في العراق إلى مقتل 5 أشخاص، وفقا ما أفاد به مراسل قناة "الحرة".

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