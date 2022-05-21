نجم مانشستر سيتي”فيل فودين” رسمياً .. أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

2022/05/21 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن فوز فودين بجائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي من المسابقة، بعد أدائه الرائع مع مانشستر سيتي.

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