خلية الإعلام الأمني .. القبض على 10 مطلوبين بقضايا الإرهاب

2022/05/21 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على عشرة مطلوبين بقضايا متنوعة.

وذكر بيان للخلية، أن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب خلال محاولتهم الدخول الى العاصمة بغداد عبر سيطرات آمرية أبو غريب وآمرية هور رجب بجانب الكرخ مشيرة الى القبض على خمسة متهمين آخرين بسبب جرائم الدكة العشائرية، بينهم مصاب إثر إطلاق ناري ومصادرة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة الحادية عشرة شرقي بغداد.

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