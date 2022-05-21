بكلمة واحدة.. بيريز يحسم جدل صفقة انتقال مبابي لريال مدريد

2022/05/21 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهى رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الجدل بشأن صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.ولم يعلن اللاعب الفرنسي حتى الآن قراره النهائي، سواء بتجديد عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، أو الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.إلا أن رئيس “النادي الملكي” استبق […]

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بيريز يحسم جدل صفقة انتقال مبابي لريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

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