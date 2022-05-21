تحدث عن وضع الطاقة في كربلاء.. وزير الكهرباء: مستحقات الغاز الإيراني ستدفع نهاية الشهر الجاري

2022/05/21 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، ان

مستحقات الغاز الإيراني ستدفع نهاية

الشهر الجاري، مشيرة إلى إعداد خطة فنية

قصيرة استعداداً للصيف.

وقال وزير الكهرباء عادل كريم في مؤتمر

صحفي خلال زيارته اليوم الى

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