العراق يودّع مظفر النواب الى مقبرة النجف بتشييع يعكس تاريخه الثوري

2022/05/21 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشيعون يواكبون موكب تشييع الشاعر العراقي مظفر النواب في العاصمة بغداد في 21 أيار/مايو 2022 © ا ف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – ودّع العراقيون السبت في بغداد الشاعر العراقي الكبير والأيقونة الثورية مظفّر النواب، بتشييع رسمي وشعبي مهيب، عكس التاريخ الثوري والنضالي للشاعر الذي عُرف بمناهضته للأنظمة العربية وانتقاداته اللاذعة، فيما […]

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