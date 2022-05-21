شاهد.. عائلة تكتشف تمساحاً بطول 11 قدماً في حوض سباحة منزلها

2022/05/21 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت عائلة في فلوريدا لتجد زائرًا غير متوقع في منزلها: تمساح يبلغ طوله 11 قدمًا! وأفاد مكتب عمدة المقاطعة أنّ التمساح يزن 550 رطلا (249 كيلوغرام)، وأنّ العائلة وجدته يسبح في مسبحهم

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