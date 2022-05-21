2022/05/21 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الانتشار السريع لسلالة متحور “أوميكرون” في أنحاء الولايات المتحدة، يرتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أمريكا.وبعد مرور عامين على بداية الجائحة، قد لا يعرف الكثيرون ما عليهم فعله بعد الحصول على نتيجة اختبار إيجابية.إليك ما يقوله خبراء الصحة في هذا الصدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل نتيجة اختبارك لفيروس كورونا إيجابية؟ إليك الخطوات التي عليك اتباعها بحسب الخبراء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل نتيجة اختبارك لفيروس كورونا إيجابية؟ إليك الخطوات التي عليك اتباعها بحسب الخبراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).