تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات بمرض الحمى النزفية في بغداد

2022/05/21 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة و(4) اصابات بمرض الحمى النزفية في العاصمة.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، عقب اجتماع استثنائي خاص بظهور المرض، حضره الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، وعدد من المسؤولين في دائرة البيطرة، وقائد شرطة محافظة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، ومدير عام صحة بغداد/ الرصافة علاء كاظم المحمداوي، ومدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، سعد كامل، وعدد من رؤساء الوحدات الادارية، ان "جانب الرصافة شهد تسجيل اصابتين بالحمى النزفية، فيما سجل جانب الكرخ 3 حالات اصابة من بينها حالة وفاة واحدة، الامر الذي اشر اهمية التحرك العاجل للحماية من هذا المرض، لاسيما وان بعض الاصابات تماثلت للشفاء"، مبيناً "ان الاجتماع جاء لتدارك المرض، وهي حالات فردية لا يمكن ان ترتقي الى مستوى الوباء".

واشار محافظ بغداد، الى انه "لا توجد منطقة في بغداد محددة تم تشخيص المرض بها، لكن محافظة بغداد ستتخذ عدة اجراءات وقائية لتحييده، من خلال متابعة المواشي في بعض المناطق"، موجهاً "مديري الاقضية والنواحي بمتابعة المجازر العشوائية وغير المجازة، وبيع المواشي".

ودعا العطا، "الى تظافر الجهود لجميع الوزارات، تحديدا من الصحة، والزراعة، والبيئة، وبقية الجهات المتمثلة بالإعلام ودورهم التوعوي، والوحدات الادارية الأخرى"، مشدداً "على ضرورة التعامل الصحيح مع المرض، من خلال استخدام الكفوف، واقتناء اللحوم من المجازر المجازة الخاضعة للرقابة الصحية".

واضاف، "ان وزارة الزراعة لديها القدرة لتطويق حالات المرض، والسيطرة عليه، لا سيما وان محافظة بغداد سيكون لها اجراءات مشددة ورادعة بحق المخالفين، من قبل قيادتي عمليات وشرطة بغداد".

من جانبه أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، "تعامل السلطة الصحية البيطرية، مع اي بؤرة تسجل مرض الحمى النزفية، من خلال رش الحيوانات وغلق المكان الذي تسجل به اصابة بشرية، اضافة الى منع تداول وبيع اللحوم في هذه البؤرة، كذلك السيطرة على حركة الحيوانات في المنطقة المصابة الى الاماكن الاخرى"، لافتاً الى "ان الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة هي وقائية، تتمثل بانتقاء اللحوم من المجازر المجازة، والابتعاد عن شراء اللحوم من المناطق والمواقع غير المرخصة".

وحذر عبد الحسن، من اقتناء اللحوم بعد الذبح مباشرة، كونها تحمل نسبة اعلى من الخطورة بالإصابة، كذلك التعامل مع الحيوانات الموجودة داخل المنازل، مشددا على ضرورة غسل اليدين، ولبس الكفوف كإجراء وقائي من الحمى، في الوقت الذي نطمئن فيه ان كل الحالات المسجلة بمرض الحمى النزفية هي تحت السيطرة".

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