الصحة العالمية تكشف عن 80 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 11 دولة

2022/05/21 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، وجود 80 حالة إصابة بشرية بفيروس جدري القرود النادر في 11 دولة ويجري التحقق من 50 حالة أخرى.وأصدرت المنظمة بيانا رسميا جاء فيه: “في الوقت الحالي تم تأكيد حوالي 80 حالة وهناك 50 حالة أخرى قيد التحقق ومع توسع المراقبة، من المرجح أن يتم الإبلاغ عن […]

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