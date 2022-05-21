2022/05/21 | 15:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسع سيكون في بعض المحطات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء .. ستكون هناك زيادة لحصة كربلاء من الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء .. ستكون هناك زيادة لحصة كربلاء من الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).