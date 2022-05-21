امين بغداد يوجه بمضاعفة جهود النظافة بعموم مناطق العاصمة

2022/05/21 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوجه امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم السبت، جميع الدوائر والاقسام البلدية بمضاعفة جهود النظافة في عموم مناطق واحياء العاصمة بغداد، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء .وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "امين بغداد اطلع خلال جولة ميدانية له على الواقع الخدمي لعدد من مناطق شرق القناة وكذلك مواقع نقل النفايات التحويلية المؤقتة الخاصة ببلديات الصدر الثانية والغدير ومركز الرصافة ومكبس بلدية الصدر الاولى لجمع ونقل النفايات". واشار الى ان " امين بغداد شدد على ضرورة تصفير جميع مواقع نقل النفايات التحويلية وعدم السماح بتراكم وتجمع النفايات وزيادة شحنات النقل لمواقع الطمر الصحي الرئيسة التي تقع خارج حدود مدينة بغداد"، لافتا الى أن "امين بغداد اكد على تنفيذ حملات مستمرة لتنظيف الاحياء السكنية ومضاعفة نوبات العمل وجهود النظافة في جميع مناطق بغداد واعداد خطط جديدة من شأنها النهوض بالواقع الخدمي للمدينة".

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