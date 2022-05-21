قراءة في معركة الشعبين اللبناني والعراقي الأنتخابية - لبيب سلطان

2022/05/21 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لبيب_سلطان خاض الشعبان العراقي واللبناني معركة حامية للأنتخابات البرلمانية بقاسم مشترك واحد هو كسر شوكة التسلط الأيراني على مقدراتهما من خلال كسر سطوة ميليشياتها المسلحة على الدولة ومؤسساتها بما فيها على البرلمان في كلا البلدين.



وقد نجح الشعبان في شق بداية الطريق لأنهاء سيطرة طهران وميليشياتها على مقدراتهما من خلال التصويت لممثلي قوى السيادة والدولة وهزيمة قوى المشروع الولائي المدعومة بالميليشيات المسلحة ال ......





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