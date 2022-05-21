حسابات يوم الحسم الكبير في البريميرليغ بين السيتي وليفربول

2022/05/21 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يملك مانشستر سيتي مصيره بين يديه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما يخوض المرحلة 38 الأخيرة، الأحد، وهو يتقدم بفارق نقطة يتيمة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية.

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