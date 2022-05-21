محافظ بغداد يعلن تسجيل حالة وفاة و(4) إصابات بمرض الحمى النزفية

2022/05/21 | 15:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، تسجيل حالة وفاة واحدة و (4) إصابات بمرض الحمّى النزفية في العاصمة.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع إستثنائي خاص بظهور المرض، حضره الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين، وعدد من المسؤولين في دائرة البيطرة، وقائد شرطة محافظة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، ومدير عام صحة بغداد/ الرصافة الدكتور علاء كاظم المحمداوي، ومدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الدكتور سعد كامل، وعدد من رؤساء الوحدات الإدارية، “ان جانب الرصافة شهد تسجيل إصابتين بالحمّى النزفية، فيما سجّل جانب الكرخ 3 حالات إصابة، من بينها حالة وفاة واحدة، الأمر الذي أشّر أهمية التحرك العاجل للحماية من هذا المرض، لاسيما وأن بعض الإصابات تماثلت للشفاء”.



مبينا “أن الاجتماع جاء لتدارك المرض، وهي حالات فردية لا يمكن أن ترتقي الى مستوى الوباء”.

وأشار محافظ بغداد، الى أنه “لا توجد منطقة في بغداد محدّدة تم تشخيص المرض فيها، لكن محافظة بغداد ستتخذ اجراءات عدّة وقائية لتحييده، من خلال متابعة المواشي في بعض المناطق”.



موجها مديري الأقضية والنواحي بمتابعة المجازر العشوائية وغير المجازة، وبيع المواشي”.

ودعا العطا، الى تظافر الجهود لجميع الوزارات، تحديداً من الصحة، والزراعة، والبيئة، وبقية الجهات المتمثلة بالإعلام ودورهم التوعوي، والوحدات الإدارية الأخرى.



مشدداً على ضرورة التعامل الصحيح مع المرض، من خلال استخدام الكفوف، واقتناء اللحوم من المجازر المجازة الخاضعة للرقابة الصحية.

واضاف، “أن وزارة الزراعة لديها القدرة لتطويق حالات المرض، والسيطرة عليه، لا سيما وأن محافظة بغداد سيكون لها إجراءات مشدّدة ورادعة بحق المخالفين، من قيادتي عمليات وشرطة بغداد”.

من جانبه أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين، “تعامل السلطة الصحية البيطرية، مع أي بؤرة تسجّل مرض الحمى النزفية، من خلال رش الحيوانات وغلق المكان الذي تسجل به إصابة بشرية، إضافة الى منع تداول وبيع اللحوم في هذه البؤرة، كذلك السيطرة على حركة الحيوانات في المنطقة المصابة الى الأماكن الأخرى”.



لافتا الى “أن الإجراءات المتخذة من وزارة الزراعة هي وقائية، تتمثل بانتقاء اللحوم من المجازر المجازة، والإبتعاد عن شراء اللحوم من المناطق والمواقع غير المرخّصة”.

وحذّر عبد الحسن، من اقتناء اللحوم بعد الذبح مباشرة، كونها تحمل نسبة أعلى من الخطورة بالإصابة، كذلك التعامل مع الحيوانات الموجودة داخل المنازل.



مشدداً على “ضرورة غسل اليدين، ولبس الكفوف كإجراء وقائي من الحمّى، في الوقت الذي نطمئن فيه أن جميع الحالات المسجلة بمرض الحمى النزفية هي تحت السيطرة”.

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