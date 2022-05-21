2022/05/21 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد شدد على ضرورة تصفير جميع مواقع نقل النفايات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولة لامين بغداد الجديد تتضمن مجموعة توجيهات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جولة لامين بغداد الجديد تتضمن مجموعة توجيهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).