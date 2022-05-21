"مزيج سام".. تصاعد التوتر على حدود إسرائيل الشمالية

2022/05/21 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل توترات متصاعدة، بينما لا يزال التهديد الإيراني، يشكل مصدر التآمر الرئيسي ضد الدولة العبرية، وفق تقرير لصيحفة "جيروزاليم بوست".

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