دفاعات سورية تعترض هجوماً صاروخياً إسرائيلياً على مقار ايرانية قرب دمشق

2022/05/21 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق ليل 20 تموز/يوليو 2020 © ا ف ب/ارشيف ستر دمشق (أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام سوريّة الجمعة بأنّ الدفاعات الجوّية للجيش السوري اعترضت صواريخ إسرائيليّة قرب دمشق.ونقلت وكالة “سانا” الرسميّة عن مصدر عسكري قوله “نفّذ العدوّ الإسرائيلي عدوانًا برشقات من صواريخ أرض-أرض من اتّجاه […]

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