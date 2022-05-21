الصراع المجنون على لقب البريميرليغ بين ليفربول ومانشستر سيتي.. لمن الأفضلية؟

2022/05/21 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يملك مانشستر سيتي قدره بين يديه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما يخوض المرحلة 38 الأخيرة الأحد متقدما بفارق نقطة يتيمة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية.وسيضمن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقب الرابع في خمس سنوات، حال فوزهم على ضيفهم أستون فيلا الـ14 في الترتيب والذي لم يفز في […]

ظهرت المقالة الصراع المجنون على لقب البريميرليغ بين ليفربول ومانشستر سيتي..



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