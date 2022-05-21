أمين بغداد يوجّه جميع الدوائر بمضاعفة جهود النظافة بعموم المحافظة

2022/05/21 | 16:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجّه أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم السبت، جميع الدوائر والأقسام البلدية بمضاعفة جهود النظافة في عموم مناطق وأحياء العاصمة بغداد.

وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة خبر برس (واخ) أن “أمين بغداد اطّلع خلال جولة ميدانية له على الواقع الخدمي لعدد من مناطق شرق القناة، وكذلك مواقع نقل النفايات التحويلية المؤقتة الخاصة ببلديات الصدر الثانية والغدير ومركز الرصافة ومكبس بلدية الصدر الأولى لجمع ونقل النفايات”.

وأشار الى أن “أمين بغداد شدّد على ضرورة تصفير جميع مواقع نقل النفايات التحويلية، وعدم السماح بتراكم وتجمّع النفايات وزيادة شحنات النقل لمواقع الطمر الصحي الرئيسة التي تقع خارج حدود مدينة بغداد”.



لافتا الى أن “أمين بغداد أكد على تنفيذ حملات مستمرة لتنظيف الأحياء السكنية ومضاعفة نوبات العمل وجهود النظافة في جميع مناطق بغداد، وإعداد خطط جديدة من شأنها النهوض بالواقع الخدمي للمدينة”.

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