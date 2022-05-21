2022/05/21 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في مقابلة نشرتها السبت صحيفة “ذي تلغراف”، رغبتها في أن ترى مولدافيا الدولة المجاورة لأوكرانيا، “مجهّزة وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي” (ناتو) لحمايتها من هجوم روسي محتمل.

وأوضحت تراس أن المملكة المتحدة تناقش مع حلفائها سبل ضمان أن تكون أوكرانيا “قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل دائم”، وهو ما ينطبق أيضًا على “دول معرّضة” أخرى على غرار مولدافيا التي ليست عضوًا في الناتو.

وأضافت “ما نعمل عليه حاليًا، هو لجنة مشتركة مع أوكرانيا وبولندا بشأن رفع مستوى الدفاعات الأوكرانية وفقًا لمعايير الناتو”.

وأكدت أن “ذلك ينطبق أيضًا على دول معرّضة أخرى مثل مولدافيا.



لأن مرة جديدة التهديد من جانب روسيا أكبر، علينا أيضًا التأكد من أنهم مجهّزين وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي”.

واعتبرت أن روسيا تمثل “بالطبع” تهديدًا لأمن مولدافيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي تعد 2,6 مليون نسمة وتقع في جنوب غرب أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية في 24 شباط/فبراير.

وقالت تراس إن “بوتين واضح بشأن طموحاته بناء روسيا أكبر.



ومجرّد أن محاولاته للسيطرة على كييف فشلت، فهذا لا يعني أنه تخلى عن هذه الطموحات”.

ونقلت صحيفة “ذي تلغراف” عن أحد مساعدي الوزيرة قوله إن “تجهيز مولدافيا وفقًا لمعايير الناتو” يتطلب أن تقدّم دول أعضاء في الحلف معدّات حديثة لاستبدال تلك التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفياتية وأن تدرّب جنودًا على استخدامها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تهيئ مولدافيا لمواجهة هجوم روسي محتمل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تهيئ مولدافيا لمواجهة هجوم روسي محتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).