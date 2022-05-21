الاتحاد العراقي يقرر إقامة مباراة الشرطة ونوروز في ملعبِ الشعب بدون جمهور

2022/05/21 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إقامة مباراة الشرطة ونوروز في ملعبِ الشعب بدون جمهور.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على ما جاءَ في قرارِ لجنة الاستئنافِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم المرقم (27 في 7/4 / 2022) تقرّرَ إقامةُ مباراة فريق الشرطة أمام نوروز المُقرر إقامتها اليوم السبت في ملعبِ الشعب الدوليّ في الساعةِ الرابعة عصراً من دون جمهورٍ تنفيذاً للعقوبةِ المفروضة على نادي الشرطة بحرمانِ جمهوره من حضور ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ في ملعبه"، مبيناً أنه "ستكون هذه المباراةُ الأخيرة في مدةِ العقوبة".

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