2022/05/21 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالقبض على 13 تاجر ومروج للمواد المخدرة في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوةً امنية من الفرقة 11 في الجيش العراقي وخلال عملية تفتيش واسعة ضمن حي البساتين في منطقة الشعب، شمال شرقي بغداد، تمكن من القبض على 13 تاجر ومروج للمواد المخدرة".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الاسلحة والعتاد المتنوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 13 تاجر ومروج للمواد المخدرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 13 تاجر ومروج للمواد المخدرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).