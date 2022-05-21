المحاكم العراقية تسجل 2400 جريمة ابتزاز الكتروني خلال 3 اشهر فقط!

2022/05/21 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت المحاكم العراقية أكثر من ألفين و 400 جريمة تخص الابتزاز الالكتروني في عموم العراق خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهرت وثيقة صادرة من رابطة القاضيات العراقية تصدر العاصمة بغداد لهذه الحالات ب٥٥٧ حالة ، فيما تذيلت ميسان القائمة بتسجيل ٩ حالات، تتقدمها واسط والتي سجلت ١٤ حالة فقط.

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