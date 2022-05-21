2022/05/21 | 16:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الجولة الخامسة من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد شعورا جديدا بالتفاؤل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن يستفيد مِن التقارب الإيراني السعودي؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مَن يستفيد مِن التقارب الإيراني السعودي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).