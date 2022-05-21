الصحة تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

2022/05/21 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 121 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "الوزارة لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1309 أشخاص".

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