بـ20 لاعباً فقط.. الأولمبي الإيراني يحط الرحال في بغداد مساء اليوم

2022/05/21 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يصل وفد المنتخب الأولمبي الإيراني، إلى العاصمة بغداد مساء اليوم السبت.ويستعد المنتخب الإيراني لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبنا الأولمبي ، بوفد يصل عدد اللاعبين فيه الى 20 لاعباً فقط بعد رفض ناديي الاستقلال ونفط مسجد سليمان تفريغ لاعبيهم بسبب مباريات الدوري.ومن المقرر أن يلتحق باقي اللاعبين بالوفد الإيراني في العاصمة الاوزبكية […]

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الأولمبي الإيراني يحط الرحال في بغداد مساء اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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