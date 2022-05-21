الأمن يعتقل 13 متاجراً بالمخدرات شمالي بغداد

2022/05/21 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال 13 متاجراً بالمواد المخدرة، شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية من الفرقة الـ11 في الجيش العراقي وخلال عملية تفتيش واسعة ضمن حي البساتين في منطقة الشعب شمالي العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على 13 تاجراً ومروجاً للمواد المخدرة".

وبين، أنه "ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد المتنوع".

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