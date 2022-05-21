لأول مرة.. شركة

2022/05/21 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحمت كبسولة "ستارلاينر" من "بوينغ" بمحطة الفضاء الدولية لأول مرة الجمعة، وهو نجاح للشركة التي ستُكلَّف في المستقبل نقل رواد الفضاء في وكالة ناسا، رغم حصول هذه الرحلة التجريبية غير المأهولة بتأخير سنوات عن شركة "سبايس إكس".

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