منافسة غير عادلة 2001(ايتوري سكولا):الانتصار الاجتماعي على السياسي الاجباري - بلال سمير الصدّر

2022/05/21 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر منافسة غير عادلة 2001(ايتوري سكولا):تسرد الأحداث على لسان طفل صغير:...فبراير 12-1938....ستة عشر عاما من الفاشية عندما كان ابي في العشرين انتقلت من ميلان الى روما لإدارة محل خياطة....في جو مفعم بالعائلية,نيقدم ايتوري سكولا فيلما غير متوقع ابدا في تقلباته،من بطولة:Claudio Bigagli و Antonella Attiliهناك عائلتين يحبان بعضهما البعض،وعلى الرغم من ذلك هناك منافسة شديدة بينهما على اعم ......





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