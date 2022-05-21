هل ينجو نظام كوريا الشمالية من كارثة كوفيد؟

2022/05/21 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/يبدو أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مشكلة كبيرة؛ إذ تتفشى جائحة كوفيد-19 وسجلت البلاد مليوني حالة إصابة خلال أكثر من أسبوع.وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن كوريا الشمالية غير المتطورة إلى حد كبير والتي تعرف بانعزالها ويعيش فيها 25 مليون نسمة، يمكن أن تتحول إلى كارثة إنسانية من الحجم […]

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