إطلاق سراح صحفية ألمانية في العراق اتهمت بـ

2022/05/21 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات العراقية عن صحفية

ألمانية كانت معتقلة في العراق منذ شهر،

وعادت يوم الجمعة (20 أيار 2022) إلى

ألمانيا.

وقال محاميها، يانيك رينهوف: "إنها مع

عائلتها لأول مرة".





وأضاف رينهوف، أن "المرأة

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