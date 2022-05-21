رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظ كربلاء يؤكدان على ادامة التعاون البناء المثمر بين الطرفين

2022/05/21 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومحافظ كربلاء، اليوم السبت، على ادامة التعاون البناء المثمر بين الطرفين.وذكر بيان للهيئة وتلقته ايرث نيوز، ان “سها داود النجار التقت محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في مقر المحافظة بحضور رئيس هيئة استثمار المحافظة احمد المالكي”.واكدت حرص “الهيئة على ادامة التعاون البناء المثمر بين الطرفين الذي […]

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